АМКУ оштрафовал три компании за сговор на аукционах по спецразрешениям на недра

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета установило факты сговора трех компаний на аукционах по предоставлению специальных разрешений на пользование недрами. Об этом сообщает пресс-служба госучреждения.

В сговоре участвовали Майдан-Вильский комбинат огнеупоров, компания Арт буд сервис, КП "Полонский завод "Маяк".

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Зафиксированы антиконкурентные согласованные действия этих компаний в пяти аукционах, общая стоимость договоров по которым составила 18,4 млн грн.

Аукционы объявлялись Государственной службой геологии и недр в 2022 году.

"В ходе рассмотрения дел Отделение собрало ряд доказательств, свидетельствующих о наличии согласованного поведения между ответчиками при подготовке и участии в аукционах, в частности: использование ими общего IP-адреса, коммуникация и хозяйственные отношения между упомянутыми компаниями и т.д.", — говорится в сообщении.

Предприятия оштрафованы на общую сумму 680 000 грн.

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