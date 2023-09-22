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АМКУ оштрафовал три компании за сговор на аукционах по спецразрешениям на недра

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 17:07
АМКУ оштрафовал три компании за сговор на аукционах по спецразрешениям на недра - Фото
Фото: АМКУ/Facebook

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета установило факты сговора трех компаний на аукционах по предоставлению специальных разрешений на пользование недрами. Об этом сообщает пресс-служба госучреждения. 

В сговоре участвовали Майдан-Вильский комбинат огнеупоров, компания Арт буд сервис, КП "Полонский завод "Маяк".

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Зафиксированы антиконкурентные согласованные действия этих компаний в пяти аукционах, общая стоимость договоров по которым составила 18,4 млн грн.

Аукционы объявлялись Государственной службой геологии и недр в 2022 году.

"В ходе рассмотрения дел Отделение собрало ряд доказательств, свидетельствующих о наличии согласованного поведения между ответчиками при подготовке и участии в аукционах, в частности: использование ими общего IP-адреса, коммуникация и хозяйственные отношения между упомянутыми компаниями и т.д.", — говорится в сообщении.

Предприятия оштрафованы на общую сумму 680 000 грн.

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Роман Брыль
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