Верховная Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета

Депутаты Верховной Рады 250 голосами одобрили назначение Павла Кириленка новым главой Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом написал в соцсетях народный депутат Ярослав Железняк после голосования.

Кириленко сменил на посту главы АМКУ Ольгу Пищанскую, которая накануне подала в парламент заявление об увольнении. Она руководила АМКУ с 2020 года.

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Павел Кириленко с июля 2019 года возглавлял Донецкую областную военную администрацию. Он был уволен с этой должности 5 сентября указом президента.

За день до назначения глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия подтверждал, что Кириленко будет назначен на должность главы Антимонопольного комитета вместо Пищанской.

5 сентября 2023 года Кабмин согласовал замены глав Донецкой и Полтавской ОВА.

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