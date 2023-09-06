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Верховная Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 14:27
Верховная Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета - Фото
Павел Кириленко (Фото: Донецкая ОВА)

Депутаты Верховной Рады 250 голосами одобрили назначение Павла Кириленка новым главой Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом написал в соцсетях народный депутат Ярослав Железняк после голосования.

Кириленко сменил на посту главы АМКУ Ольгу Пищанскую, которая накануне подала в парламент заявление об увольнении. Она руководила АМКУ с 2020 года.

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Павел Кириленко с июля 2019 года возглавлял Донецкую областную военную администрацию. Он был уволен с этой должности 5 сентября указом президента.  

За день до назначения глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия подтверждал, что Кириленко будет назначен на должность главы Антимонопольного комитета вместо Пищанской.  

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Роман Брыль
верховная радаАМКУПавел Кириленкодонецкая ова
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