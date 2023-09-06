Верховна Рада призначила нового голову Антимонопольного комітету

Депутати Верховної Ради 250-ма голосами схвалили призначення Павла Кириленка новим головою Антимонопольного комітету України (АМКУ). Про це написав у соцмережах народний депутат Ярослав Железняк після голосування.

Кириленко змінив на посаді голови АМКУ Ольгу Піщанську, яка напередодні подала до парламенту заяву про звільнення. Вона керувала АМКУ із 2020 року.

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Павло Кириленко з липня 2019 року очолював Донецьку обласну військову адміністрацію. Його було звільнено з цієї посади 5 вересня указом президента.

За день до призначення голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія підтверджував, що Кириленка буде призначено на посаду голови Антимонопольного комітету замість Піщанської.

5 вересня 2023 року Кабмін погодив заміни голів Донецької та Полтавської ОВА.

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