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АМКУ открыл дело против группы Интерпайп Пинчука

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 18:41
АМКУ открыл дело против группы Интерпайп Пинчука - Фото
Виктор Пинчук (Фото: пресс-служба YES2019)

Антимонопольный комитет возбудил дело против группы Интерпайп Виктора Пинчука, в которую входят компании Интерпайп Украина и Интерпайп НТЗ, за злоупотребления монопольным положением. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.  

Признаки нарушений состоят в необоснованном повышении цен на товар, а также в установлении компаниями группы без обоснованных причин различных условий к равнозначным сделкам с покупателями товара. 

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Комитет установил, что группа Интерпайп имеет признаки монопольного (доминирующего) положения на общегосударственном рынке первичной реализации товара. 

Проанализировав ценовое поведение группы Интерпайп, АМКУ на момент открытия дела не выявила объективных факторов, которые могли бы быть причиной повышения цен на товар группы в течение исследуемого периода. 

Кроме того, АМКУ не выявил зависимости между динамикой отпускных цен на товар и составляющими их себестоимости, в частности – изменения стоимости заготовки, изменения заработных плат и т.п. 

Также в договорах Интерпайп Украина Антимонопольный комитет не выявил взаимосвязи между количеством товара, закупленного разными покупателями, и его ценой при других одинаковых условиях договора. 

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Роман Бриль
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интерпайп виктор пинчук АМКУ монополия
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