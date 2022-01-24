Аналитические центры призвали нардепов не голосовать за "экономический паспорт"

Введение экономического паспорта украинца (создание Фонда будущих поколений) несет целый ряд реальных экономических угроз, несмотря на свою внешнюю политическую и социальную привлекательность. Об этом говорится в совместном обращении ведущих аналитических центров и экспертов к народным депутатам, опубликованном на сайте Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект №6394 о введении экономического паспорта украинца 27 января.

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Аналитические центры призывают депутатов не голосовать за законопроект, аргументируя тем, что основная часть ренты на пользование недрами идет на финансирование общественно важных расходов: образования, здравоохранения, помощи малоимущим семьям, расходов Пенсионного фонда Украины и т.д. Перенаправить ее на другие цели означает уменьшить доступный для покрытия этих потребностей финансовый ресурс.

Причем речь идет об уменьшении ресурсов для финансирования социальных нужд сегодня с тем, чтобы отдать эти средства молодежи через 18 лет, говорится в обращении.

Аналитики считают, что Фонд будущих поколений будет наполнятся з счет увеличения бюджетного дефицита. Проекты законов не предусматривают инвестирование накопленных денег ни в какие инвестиционные инструменты, кроме облигаций внутреннего государственного займа — то есть Фонд, по сути, будет сразу возвращать средства в бюджет.

Фактически закон обяжет будущие правительства и будущих налогоплательщиков выплачивать из бюджета помощь молодежи. А пока это время не придет, управляющие фондом будут получать комиссионные.

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Идеи с "фондами будущего" реализованы в странах-экспортерах нефти или газа: Норвегия, ОАЭ, Саудовская Аравия). Но эти страны не инвестируют накопленные средства в свой собственный суверенный долг, а вкладывают деньги преимущественно за границу в финансовые инструменты, которые приносят прибыль.

Обращение к депутатам подписали: Центр экономической стратегии, Просветительская инициатива "Последний капиталист", Центр социально-экономических исследований CASE Украина, Аналитический центр Cedos, Институт социально-экономической трансформации, Bendukidze Free Market Center, Вокс Украина, Институт экономических исследований и политических консультаций, ГО Открытый Университет Майдана, Александр Данилюк, председатель правления, соучредитель ОО "Центр национальной устойчивости и развития".

6 декабря 2021 года президент Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. На сайте Верховной Рады документ был зарегистрирован 6 декабря, а 7 декабря появился текст законопроекта.

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Роман Брыль

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