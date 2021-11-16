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Английская футбольная Премьер-лига продает в США права на телетрансляции за $2 млрд

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 13:26
Английская футбольная Премьер-лига продает в США права на телетрансляции за $2 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Английская футбольная Премьер-лига завершает переговоры по продаже на период 2022-2028 годов прав на телетрансляции матчей в США. За получения прав соревнуются три американских телекомпании – NBC, CBS и ESPN, пишет ВВС Sport.   

Сумма сделки оценивается в $2 млрд. О заключении контракта будет официально объявлено 18 ноября. 

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В США есть большой интерес к матчам Премьер-лиги, т.к. по времени они не пересекаются с трансляциями наиболее популярных американских видов спорта, отмечают в ВВС. 

После продажи прав на трансляции в США, Премьер-Лига вернет финансовую стабильность, пошатнувшуюся во время пандемии и ограничений на посещение матчей. 

Премьер-лига была близка к финансовой катастрофе в 2020 году, когда пришлось отказаться от крупного контракта в $650 млн на телетрансляции в Китае. Лига аннулировала трехлетний контракт с Китаем из-за нарушения финансовых договоренностей.    

Но уже в мае 2021 года Премьер-лига продлила трехлетний контракт на $6,1 млрд с британскими телекомпаниями Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime и BBC Sport до 2025 года.  

После подписания контракта с американской телекомпанией доход Премьер-лиги от телетрансляций составит около $13 млрд в период 2022-2025 годов. 

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Роман Брыль
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Английская премьер-лига права на телетрансляции NBC
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