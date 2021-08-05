Испанская Ла Лига получила $3,2 млрд от частного фонда. Куда пойдут деньги

Частный инвестиционный фонд CVC Capital Partners согласился вложить в испанскую Ла Лигу 2,7 млрд евро ($3,2 млрд) в обмен на получение доли во всех коммерческих проектах футбольной лиги. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В рамках подписанного соглашения, будет создана отдельная коммерческая структура, в которую войдут все компании, дочерние проекты и совместные предприятия Ла Лиги. CVC Capital получит 10% в новообразованной компании. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Основная часть (90%) инвестиций от CVC Capital будут распределена между клубами Ла Лиги пропорционально их доходам от телетрансляций за последние семь лет. По подсчетам издания Marca, Барселоне достанется 270 млн евро, Реалу – 260 млн евро. Большую часть полученных средств (70%) клубы должны потратить на улучшение инфраструктуры, стадионов, внедрения новых технологий. Сделка заключена в период непростого финансово положения Ла Лиги, которая, как и другие футбольные лиги Европы, переживают не простые времена после запрета болельщикам посещать матчи в период карантинных ограничений, отмечает агентство.

За прошлый сезон 2019/2020 выручка Ла Лиги сократилась на 8% по сравнению с предыдущим сезоном, до 3,1 млрд евро. Помимо Ла Лиги, CVC Capital пыталась заключить аналогичную сделку с итальянской футбольной лигой. Фонд предлагал 1,7 млрд евро за 10% в медиахолдинге, освещающем футбольный чемпионат. Но сделка провалилась из-за того, что некоторым клубам не понравились ее условия.

CVC Capital основана в Люксембурге в 1980-х годах группой венчурных капиталистов, включая Стива Колтеса, Дональда Маккензи и Ролли ван Раппарда, входит в число кпунейших в мире частных инвестиционных компаний.

Объем инвестиций фонда за весь ее период деятельности составляет $163 млрд.

CVC Capital активно инвестирует в профессиональный спорт, начиная от регби, заканчивая автогонками Формула-1, уточняет Bloomberg.

27 января издание El Mundo сообщила, что ФК Барселона находится на грани банкротства с долгами в более 1 млрд евро.

Роман Брыль

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