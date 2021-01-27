ФК Барселона на грани банкротства: долги больше 1 млрд евро, Месси не платят зарплату
Испанский футбольный клуб Барселона на грани банкротства. Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам клуба, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода, сообщает испанское издание El Mundo.
В издании уточняют, что заплату игрокам в Барселоне платят два раза в год сразу за шесть месяцев: в июне и декабре. Последнюю выплату задержали, и перенесли на февраль. 74% доходов Барселоны идет на выплату зарплат игрокам.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
По данным El Mundo, Барселона в ближайшие месяцы должна погасить 730 млн евро долгов, в основном перед игроками. Еще 266 млн евро клуб должен заплатить банкам до 30 июня 2021 года.
К этому сроку Барселона также должна погасить 126 млн евро задолженности перед другими футбольными клубами за купленных игроков.
К примеру, испанская команда должна английскому Ливерпулю 29 млн евро за приобретенного в 2018 году игрока Филиппе Коутиньо, голландскому Аяксу 16 млн евро за Френки де Йонга и 10 млн евро французскому Бордо за Малкольма.
На 7 марта намечены выборы президента клуба. От кандидатов на пост требуется программа вывода футбольного клуба из сложной финансовой ситуации.
- 28 декабря 2020 года ФК Карпаты (Львов) стал первым украинским профессиональным футбольным клубом с официальной страницей на международной платформе донатов Patreon.
- 13 января 2021 года Хозяйственный суд Одесской области отрыл производство в деле о банкротстве ЧАО "Футбольный клуб Черноморец" (Одесса).
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии