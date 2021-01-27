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ФК Барселона на грани банкротства: долги больше 1 млрд евро, Месси не платят зарплату

27.01.2021, 19:17
ФК Барселона на грани банкротства: долги больше 1 млрд евро, Месси не платят зарплату - Фото
Звезде Барселоны Лионелю Месси не платят зарплату (Фото: ЕРА)

Испанский футбольный клуб Барселона на грани банкротства.  Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам клуба, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода, сообщает испанское издание El Mundo. 

В издании уточняют, что заплату игрокам в Барселоне платят два раза в год сразу за шесть месяцев: в июне и декабре. Последнюю выплату задержали, и перенесли на февраль. 74% доходов Барселоны идет на выплату зарплат игрокам.

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По данным El Mundo, Барселона в ближайшие месяцы должна погасить 730 млн евро долгов, в основном перед игроками. Еще 266 млн евро клуб должен заплатить банкам до 30 июня 2021 года.

К этому сроку Барселона также должна погасить 126 млн евро задолженности перед другими футбольными клубами за купленных игроков.

К примеру, испанская команда должна английскому Ливерпулю 29 млн евро за приобретенного в 2018 году игрока Филиппе Коутиньо, голландскому Аяксу 16 млн евро за Френки де Йонга и 10 млн евро французскому Бордо за Малкольма.

На 7 марта намечены выборы президента клуба. От кандидатов на пост требуется программа вывода футбольного клуба из сложной финансовой ситуации.

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Роман Брыль
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ФК "Барселона" банкротство долги по зарплате

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