Apple проиграла в Евросоюзе суд на 13 млрд евро

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Европейский суд (European Court of Justice, высшая судебная инстанция ЕС) признал правомерным решение Еврокомиссии взыскать с американской компании Apple налоги на сумму 13 млрд евро. Об этом говорится в решении суда от 10 сентября 2024 года.

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"Суд выносит окончательное решение по этому делу и подтверждает решение Европейской комиссии от 2016 года: Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которую Ирландия должна получить обратно", – заявили судьи.

Справка Apple была одним из первых американских технологических гигантов, обосновавшихся в Ирландии, в результате намеренно низкой ставки корпоративного налога в 1980-х и начале 1990-х годов, призванной привлечь иностранные инвестиции. Компания открыла свою европейскую штаб-квартиру за пределами города Корк в 1980 году и теперь насчитывает около 6000 сотрудников в стране.



В последние годы многие налоговые лазейки были закрыты, а в 2021 году Ирландия присоединилась к мерам ОЭСР, включающим минимальную ставку налога для транснациональных корпораций в размере 15%. Apple была одним из первых американских технологических гигантов, обосновавшихся в Ирландии, в результате намеренно низкой ставки корпоративного налога в 1980-х и начале 1990-х годов, призванной привлечь иностранные инвестиции. Компания открыла свою европейскую штаб-квартиру за пределами города Корк в 1980 году и теперь насчитывает около 6000 сотрудников в стране.В последние годы многие налоговые лазейки были закрыты, а в 2021 году Ирландия присоединилась к мерам ОЭСР, включающим минимальную ставку налога для транснациональных корпораций в размере 15%.

Решение касается дела 2016 года, когда глава ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что Ирландия заключила с компанией выгодное, но незаконное соглашение, по которому ставка налога составляла менее 1%.

Еврокомиссия инициировала расследование в 2014 году и вынесла решение взыскать указанную сумму, придя к выводу, что Ирландия, где находится европейская штаб-квартира Apple, предоставляла компании неоправданные налоговые льготы за период с 2003 по 2014 год.

В 2020 году Apple совместно с правительством Ирландии добились блокирования взыскания в Европейском суде всеобщей юрисдикции, который постановил, что ЕК не смогла доказать, что компании было предоставлено несправедливое экономическое преимущество.

Однако теперь суд высшей инстанции отменил предыдущее решение и поддержал первоначальное заключение Еврокомиссии.

"Мы разочарованы сегодняшним решением, поскольку ранее суд всеобщей юрисдикции рассмотрел факты и категорически аннулировал это дело", – цитирует представителя Apple агентство Bloomberg.

Генеральный директор компании Тим Кук ранее раскритиковал действия ЕС как "полную политическую чушь". Казначейство США также высказалось, заявив, что ЕС превращает себя в "наднациональный налоговый орган", который может поставить под угрозу глобальные усилия по налоговой реформе.