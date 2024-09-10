Apple програла в Євросоюзі суд на 13 млрд євро

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Європейський суд (European Court of Justice, найвища судова інстанція ЄС) визнав правомірним рішення Єврокомісії стягнути з американської компанії Apple податки на суму 13 млрд євро. Про це йдеться у рішенні суду від 10 вересня 2024 року.

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"Суд виносить остаточне рішення у цій справі та підтверджує рішення Європейської комісії від 2016 року: Ірландія надала Apple незаконну допомогу, яку Ірландія має отримати назад", – заявили судді.

Довідка Apple була одним із перших американських технологічних гігантів, які облаштувалися в Ірландії, в результаті навмисно низької ставки корпоративного податку в 1980-х і на початку 1990-х років, покликаної залучити іноземні інвестиції. Компанія відкрила свою європейську штаб-квартиру за межами міста Корк у 1980 році та тепер налічує близько 6000 працівників у країні.



Упродовж останніх років багато податкових лазівок були закриті, а в 2021 році Ірландія приєдналася до заходів ОЕСР, що включають мінімальну ставку податку для транснаціональних корпорацій у розмірі 15%. Apple була одним із перших американських технологічних гігантів, які облаштувалися в Ірландії, в результаті навмисно низької ставки корпоративного податку в 1980-х і на початку 1990-х років, покликаної залучити іноземні інвестиції. Компанія відкрила свою європейську штаб-квартиру за межами міста Корк у 1980 році та тепер налічує близько 6000 працівників у країні.Упродовж останніх років багато податкових лазівок були закриті, а в 2021 році Ірландія приєдналася до заходів ОЕСР, що включають мінімальну ставку податку для транснаціональних корпорацій у розмірі 15%.

Рішення стосується справи 2016 року, коли голова ЄС із питань конкуренції Маргрете Вестагер заявила, що Ірландія уклала з компанією вигідну, але незаконну угоду, за якою ставка податку становила менш як 1%.

Єврокомісія ініціювала розслідування у 2014 році та винесла рішення стягнути зазначену суму, дійшовши висновку, що Ірландія, де знаходиться європейська штаб-квартира Apple, надавала компанії невиправдані податкові пільги за період із 2003 до 2014 року.

У 2020 році Apple спільно з урядом Ірландії домоглися блокування стягнення в Європейському суді загальної юрисдикції, який ухвалив, що ЄК не змогла довести, що компанії було надано несправедливу економічну перевагу.

Однак тепер суд вищої інстанції скасував попереднє рішення та підтримав початковий висновок Єврокомісії.

"Ми розчаровані сьогоднішнім рішенням, оскільки раніше суд загальної юрисдикції розглянув факти та категорично анулював цю справу", – цитує представника Apple агентство Bloomberg.

Генеральний директор компанії Тім Кук раніше розкритикував дії ЄС як "повну політичну нісенітницю". Казначейство США також висловилося, заявивши, що ЄС перетворює себе на "наднаціональний податковий орган", який може поставити під загрозу глобальні зусилля щодо податкової реформи.