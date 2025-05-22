Арестованы активы сына экс-президента Мотор Сичи на полмиллиарда гривень

Александр Богуслаев. Фото из открытых источников

Суд арестовал активы сына бывшего президента Мотор Сичи Александра Богуслаева. Общая сумма арестованного имущества составляет около 500 млн грн, сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет о 62 объектах жилой и коммерческой недвижимости, корпоративных правах на 18 украинских компаний и акциях двух акционерных обществ.

Среди арестованных активов – производственные объекты, в том числе цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов Мотор Сичи, которые, по версии следствия, были незаконно отчуждены в пользу подозреваемых.

В апреле 2025 года Александр Богуслаев был задержан в Монако по запросу украинских правоохранителей. СБУ и ОГП подозревают его и отца в завладении контрольным пакетом акций госпредприятия. Акции были проданы зарубежным компаниям за $650 млн, а полученные деньги пошли на приобретение элитной недвижимости на территории Европейского Союза.

Дело расследуют по статьям о присвоении и отмывании имущества в особо крупных размерах. По данным СБУ, часть активов была оформлена на оффшорные компании, контролируемые Александром Богуслаевым.

Задержанному сыну экс-президента объявлено подозрение по статье об отмывании имущества, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Экс-президенту Мотор Сичи, который уже находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ, сообщили о новом подозрении по статьям о присвоении имущества и организации отмывания средств.

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