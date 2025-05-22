Арештовано активи сина експрезидента Мотор Січі на пів мільярда гривень

Олександр Богуслаєв. Фото з відкритих джерел

Суд арештував активи сина колишнього президента Мотор Січі Олександра Богуслаєва. Загальна сума арештованого майна становить близько 500 млн грн, повідомила Служба безпеки України.

Мова йде про 62 об'єкти житлової та комерційної нерухомості, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох акціонерних товариств.

Серед арештованих активів – виробничі об’єкти, зокрема цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування та десятки об’єктів Мотор Січі, які, за версією слідства, були незаконно відчужені на користь підозрюваних.

У квітні 2025 року Олександра Богуслаєва затримали в Монако за запитом українських правоохоронців. СБУ та ОГП підозрюють його і батька у заволодінні контрольним пакетом акцій держпідприємства. Акції були продані закордонним компаніям за $650 млн, а отримані гроші пішли на придбання елітної нерухомості на території Європейського Союзу.

Справу розслідують за статтями про привласнення та відмивання майна в особливо великих розмірах. За даними СБУ, частину активів було оформлено на офшорні компанії, які контролював Олександр Богуслаєв. Міжнародне розслідування дозволило виявити та зафіксувати частину цієї нерухомості.

Затриманому сину експрезидента оголошено підозру за статтею про відмивання майна, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Експрезиденту Мотор Січі, який уже перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ, повідомили про нову підозру за статтями про привласнення майна та організацію відмивання коштів.

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