Аресты в футбольном клубе Барселона. Экс-президента обвиняют в финансировании ботоферм

Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Испании провел рейды в штаб-квартире футбольного клуба Барселона и в офисах клуба на стадионе Ноу Камп. Об этом сообщает британская The Guardian.

В результате рейдов арестован экс-президент клуба Хосеп Мария Бартоломеу, исполняющий директор Оскар Грау и глава юридического департамента Роман Гомез Понти, добавляет издание со ссылкой на испанское радио Cadena SER.

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В полиции подтвердили факт проведение рейдов, но официально не стали назвать имена задержанных.

По информации испанских медиа, задержания проходят в рамках расследования т.н. "Барсагейта" – криминального дела об незаконном финансировании бывшим руководством Барселоны интернет-компании.

Полиция якобы связала шесть платежей на общую сумму 1 млн евро для компании I3 Ventures, занимающейся продвижением контента в соцсетях, с Хосепом Бартоломеу.

I3 Ventures в 2019-2020 годах развернула широкую кампанию в интернет по травле бывших и действующих игроков Барселоны, которые высказывали свое недовольство правлением Бартоломеу.

Из-за скандала Бартоломеу и совет директоров клуба подали в отставку в прошлом году.

Аресты в Барселоне прошли накануне выборов нового президента клуба, намеченных на конец текущей недели.

27 января 2021 года испанское издание El Mundo сообщило, что футбольный клуб Барселона находится на грани банкротства. Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам клуба, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода.

1 февраля испанские СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о размере зарплаты Лионеля Месси в Барселоне. За четыре года контракта клуб заплатит своему ведущему игроку 555 млн евро.

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Роман Брыль

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