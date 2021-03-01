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Аресты в футбольном клубе Барселона. Экс-президента обвиняют в финансировании ботоферм

01.03.2021, 16:44
Аресты в футбольном клубе Барселона. Экс-президента обвиняют в финансировании ботоферм - Фото
Экс-президент ФК Барселона Хосеп Бартоломеу (Фото: ЕРА)

Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Испании провел рейды в штаб-квартире футбольного клуба Барселона и в офисах клуба на стадионе Ноу Камп. Об этом сообщает британская The Guardian. 

В результате рейдов арестован экс-президент клуба Хосеп Мария Бартоломеу, исполняющий директор Оскар Грау и глава юридического департамента Роман Гомез Понти, добавляет издание со ссылкой на испанское радио Cadena SER.

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В полиции подтвердили факт проведение рейдов, но официально не стали назвать имена задержанных.   

По информации испанских медиа, задержания проходят в рамках расследования т.н. "Барсагейта" – криминального дела об незаконном финансировании бывшим руководством Барселоны интернет-компании.

Полиция якобы связала шесть платежей на общую сумму 1 млн евро для компании I3 Ventures, занимающейся продвижением контента в соцсетях, с Хосепом Бартоломеу.

I3 Ventures в 2019-2020 годах развернула широкую кампанию в интернет по травле бывших и действующих игроков Барселоны, которые высказывали свое недовольство правлением Бартоломеу.

Из-за скандала Бартоломеу и совет директоров клуба подали в отставку в прошлом году.

Аресты в Барселоне прошли накануне выборов нового президента клуба, намеченных на конец текущей недели.  

  • 27 января 2021 года испанское издание El Mundo сообщило, что футбольный клуб Барселона находится на грани банкротства. Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам клуба, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода. 
  • 1 февраля испанские СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о размере зарплаты Лионеля Месси в Барселоне. За четыре года контракта клуб заплатит своему ведущему игроку 555 млн евро. 

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Роман Брыль
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