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210 000 евро в день. Испанские СМИ показали цифры из контракта Месси с "Барселоной"

01.02.2021, 09:49
210 000 евро в день. Испанские СМИ показали цифры из контракта Месси с
Лионель Месси (Фото: ЕРА)

Испанский футбольный клуб "Барселона"заплатит за четыре года своему ведущему игроку, аргентинцу Лионелю Месси, 555,2 млн евро. Подробности контракта клуба и игрока опубликовало издание El Mundo. 

Согласно контракту, на период 2017-2021 годов размер ежегодной зарплаты Мессии составляет 138,8 млн евро. Также игроку полагается два крупных бонуса: 115,2 млн евро за продление действующего контракта и 77,9 млн евро за лояльность клубу.

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Чистая зарплата Месси, после вычета всех налогов, составляет 74,9 млн евро в год, или 210 297 евро в день.

По данным издания, футболист уже получил 92% от общей суммы, прописанной в контракте.

Руководство "Барселоны" крайне неактивно отреагировало на публикацию El Mundo о контракте Месси и готовит судебный иск против испанского издания.   

"В связи с информацией, опубликованной в газете El Mundo, в отношении профессионального контракта, подписанного между "Барселоной" и Лионелем Месси, клуб сожалеет о публикации, поскольку, это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами… "Барселона" будет принимать соответствующие судебные меры против газеты за любой ущерб, который может быть причинен в результате этой публикации", – говорится в пресс-релизе футбольного клуба.    

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Роман Брыль
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ФК "Барселона" зарплата Лионель Месси

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