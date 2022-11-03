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АРМА нашло элитное имущество депутатов Госдумы РФ на 180 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 16:51
АРМА нашло элитное имущество депутатов Госдумы РФ на 180 млн грн - Фото
Trent Park в Лондоне (Фото: en.wikipedia)

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило заграничную элитную недвижимость депутатов Госдумы РФ на общую сумму 180 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.  

АРМА, совместно с правоохранительными органами и зарубежными партнерами прорабатывает механизмы, позволяющие передавать эти активы в пользу Украины, говорится в сообщении. 

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В частности специалисты АРМА обнаружили активы доверенного лица депутата Госдумы РФ в Лондоне: в 2022 году он купил два земельных участка в загородном парке Trent Park. Среди особенностей парка – поля для крикета, загородный клуб, кафе и обновленная детская площадка. Стоимость одного участка – 1,6 млн фунтов стерлингов. 

Также выявлена элитная недвижимость у сына одного из депутатов Госдумы РФ в Париже. Квартира была приобретена за 965 000 евро и находится в центре французской столицы. 

Благодаря международному сотрудничеству АРМА также обнаружило активы супруги еще одного члена Госдумы РФ в Черногории – апартаменты в Колашине, одном из самых известных горнолыжных курортов страны. Согласно полученной информации, апартаменты стоили супруге депутата 260 000 евро.  

В АРМА напоминают, что уже разыскали ряд активов, связанных с российскими депутатами и членами их семей, включая 25-метровую голландскую яхту, элитный замок-резиденцию XVIII века недалеко от французского Версаля и vip-недвижимость в Лондоне.  

АРМА работает над делами сотен фигурантов, взаимодействуя с компетентными органами около 100 иностранных юрисдикций, подчеркивают в агентстве. 

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Роман Бриль
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госдума рф арест активов АРМА российские активы Trent Park
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