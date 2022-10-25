Полиция передала АРМА арестованные в Киеве российские и беларуские активы
Правоохранители Киева передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестованные в столице российские и беларуские активы на сумму 844 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Согласно постановлениям местных судов по ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры российское, беларуское имущество и средства арестованы и переданы в государственное управление", — прокомментировал замначальника следственного управления полиции Киева Артем Родыгин.
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В частности АРМА передано – 22 единицы сельскохозяйственной техники, доля в уставном капитале вагоностроительного завода в размере 25%, 645 вагонов и другое имущество организации, собственником которого является гражданин России.
Также в перечне есть три локомотива беларуского объединения и деньги на банковских счетах одной из организации, владельцем которой является гражданин Беларуси.
В настоящее время в рамках досудебного расследования проходят мероприятия по установлению других активов, объектов недвижимости, корпоративных прав и имущества, принадлежащих непосредственно или через аффилированных лиц России, Беларуси и их резидентам, добавляют в полиции Киева.
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