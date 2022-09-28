АРМА утроило размер вложений в военные облигации

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) приобрело военные облигации на сумму более 300 млн грн. Общий размер вложений агентства в государственные ценные бумаги составил 450 млн грн.

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Источником покупки второго пакета военных облигаций стали деньги фигурантов коррупционных производств, говорится в сообщении на сайте агентства.

"АРМА пытается максимально эффективно использовать возможность покупки военных облигаций для увеличения финансирования оборонных потребностей государства за счет арестованных средств. Только за две последние недели мы приобрели облигации почти на полмиллиарда гривен и продолжим эту практику", – заявил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

Министерство финансов 27 сентября разместило военные облигации на сумму почти 575 млн грн в эквиваленте, в том числе 303 млн грн на полтора года под 16%.

АРМА начало инвестировать деньги фигурантов уголовных производств в военные облигации в середине сентября.

На приобретение военных облигаций АРМА имеет право тратить не более 80% арестованных средств в национальной валюте. Для осуществления сделок привлекается государственный банк, а объем денег для покупки каждого пакета ценных бумаг согласовывается с Кабмином.

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Андрій Водяний

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