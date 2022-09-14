АРМА начало вкладывать деньги фигурантов уголовных дел в военные облигации

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) начало инвестировать деньги фигурантов уголовных производств в военные облигации. Во вторник, 13 сентября, оно приобрело первый пакет облигаций на сумму 152 млн грн, сообщил временный исполняющий обязанности руководителя АРМА Дмитрий Жоравович.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Сегодня единственный способ легитимно и правильно использовать арестованные средства в интересах государства – инвестировать их в государственные инструменты поддержки оборонной сферы", – сказал Жоравович.

На приобретение военных облигаций АРМА имеет право тратить в пределах 80% арестованных средств в национальной валюте. Для осуществления операций привлекается государственный банк, а объем денег для покупки каждого пакета ценных бумаг согласуется с Кабмином.

С начала войны суды передали АРМА российские активы на сумму более $1,5 млрд, в том числе по словам Жоравовича, около 300 млн грн наличных разместили на банковских счетах агентства.

"На эти средства постоянно начисляются проценты, что увеличивает их общий объем. К тому же рост депозитного портфеля происходит и в результате продажи арестованного имущества – только один из последних реализованных лотов позволил пополнить депозит почти на 240 млн грн", – рассказал он.

13 сентября Минфин продал военных облигаций на 1,45 млрд грн, 6 сентября – всего на 47 млн грн.

Национальный банк Украины с начала сентября уже выкупил военные облигации путём эмиссии гривни на 30 млрд грн.

Нацбанк неоднократно призвал Минфин повысить доходность по гривневым облигациям, чтобы увеличить объемы рыночных заимствований, но министерство отказывается существенно повышать ставки по ОВГЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти призывают покупать военные облигации – мы попробовали. Рассказываем, что это такое

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.