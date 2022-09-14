АРМА начало вкладывать деньги фигурантов уголовных дел в военные облигации
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) начало инвестировать деньги фигурантов уголовных производств в военные облигации. Во вторник, 13 сентября, оно приобрело первый пакет облигаций на сумму 152 млн грн, сообщил временный исполняющий обязанности руководителя АРМА Дмитрий Жоравович.
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"Сегодня единственный способ легитимно и правильно использовать арестованные средства в интересах государства – инвестировать их в государственные инструменты поддержки оборонной сферы", – сказал Жоравович.
На приобретение военных облигаций АРМА имеет право тратить в пределах 80% арестованных средств в национальной валюте. Для осуществления операций привлекается государственный банк, а объем денег для покупки каждого пакета ценных бумаг согласуется с Кабмином.
С начала войны суды передали АРМА российские активы на сумму более $1,5 млрд, в том числе по словам Жоравовича, около 300 млн грн наличных разместили на банковских счетах агентства.
"На эти средства постоянно начисляются проценты, что увеличивает их общий объем. К тому же рост депозитного портфеля происходит и в результате продажи арестованного имущества – только один из последних реализованных лотов позволил пополнить депозит почти на 240 млн грн", – рассказал он.
- 13 сентября Минфин продал военных облигаций на 1,45 млрд грн, 6 сентября – всего на 47 млн грн.
- Национальный банк Украины с начала сентября уже выкупил военные облигации путём эмиссии гривни на 30 млрд грн.
- Нацбанк неоднократно призвал Минфин повысить доходность по гривневым облигациям, чтобы увеличить объемы рыночных заимствований, но министерство отказывается существенно повышать ставки по ОВГЗ.
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