АРМА списало 137 млн грн со счетов российских олигархов Фридмана и Авена
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) списало 137 млн грн со счетов компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Сначала средства будут направлены на закупку военных облигаций. Затем пополнят Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
"Благодаря утвержденным сегодня правительством изменениям в порядок управления санкционными активами, арестованным в рамках уголовных производств, АРМА получило возможность оперативно перечислять полученные средства в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", — прокомментировала глава АРМА Елена Дума.
В прошлом году АРМА уже списывало $18 млн со счетов офшорных кипрских компаний Фридмана и Авена, которые оставались в Сенс Банке. Эти средства были арестованы по решению суда в апреле 2022 года.
В целом АРМА управляет санкционными денежными активами, на которые наложен арест в рамках уголовных производств на общую сумму 5,5 млрд грн в гривневом эквиваленте.
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