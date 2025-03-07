АРМА списало 137 млн ​​грн со счетов российских олигархов Фридмана и Авена

В прошлом году АРМА уже списывало $18 млн со счетов Фридмана и Авена

Петр Авен и Михаил Фридман (Фото: Википедия)

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) списало 137 млн грн со счетов компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Сначала средства будут направлены на закупку военных облигаций. Затем пополнят Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Благодаря утвержденным сегодня правительством изменениям в порядок управления санкционными активами, арестованным в рамках уголовных производств, АРМА получило возможность оперативно перечислять полученные средства в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", — прокомментировала глава АРМА Елена Дума.

В прошлом году АРМА уже списывало $18 млн со счетов офшорных кипрских компаний Фридмана и Авена, которые оставались в Сенс Банке. Эти средства были арестованы по решению суда в апреле 2022 года.

В целом АРМА управляет санкционными денежными активами, на которые наложен арест в рамках уголовных производств на общую сумму 5,5 млрд грн в гривневом эквиваленте.