АРМА списало 137 млн ​​грн з рахунків російських олігархів Фрідмана та Авена

Торік АРМА вже списувало $18 млн з рахунків Фрідмана та Авена

Петро Авен та Михайло Фрідман (Фото: Вікіпедія)

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) списало 137 млн грн з рахунків компаній, пов'язаних із російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Спочатку кошти будуть спрямовані на закупівлю військових облігацій. Потім поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

"Завдяки затвердженим сьогодні урядом змінам у порядок управління санкційними активами, заарештованими в межах кримінальних проваджень, АРМА отримало можливість оперативно перераховувати отримані кошти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", – прокоментувала очільниця АРМА Олена Дума.

Торік АРМА вже списувало $18 млн з рахунків офшорних кіпрських компаній Фрідмана та Авена, які залишалися в Сенс Банку. Ці кошти були заарештовані за рішенням суду у квітні 2022 року.

Загалом АРМА управляє санкційними грошовими активами, на які накладено арешт у межах кримінальних проваджень на загальну суму 5,5 млрд грн у гривневому еквіваленті.