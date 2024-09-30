Аудитор из "большой четверки" поможет Минобороны с управлением рисками

Фото: пресс-служба Минобороны

Одна из компаний "большой четверки" аудиторов (Deloitte, EY, KPMG, PwC) поможет Министерству обороны Украины усовершенствовать систему управления рискам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В частности, компания "большой четверки" проанализирует в Минобороны систему управления рисками и комплаенсом (соответствие внутренним или внешним требованиям и нормам), а также отвечает ли управление рисками требованиям международных стандартов.

"Хотим продемонстрировать обществу и партнерам эффективность наших трех защитных линий в управлении рисками. Компания "большой четверки" уже проанализировала службу внутреннего аудита ведомства, выполняющую функцию третьей линии защиты. Сейчас начинаем второй этап, на котором концентрируемся на повышении эффективности первых двух линий защиты", — прокомментировал замминистра обороны Станислав Гайдер.

По его словам, итоговые рекомендации позволят избавиться от выявленных "слабых мест" и через внедрение лучших мировых практик помогут снизить риски нарушений и улучшить контроль за соблюдением норм.

Министерство не называет, какая именно из компаний "большой четверки" вовлечена в проект. Сам проект реализуется при поддержке программы Специального советника по обороне Великобритании, финансируемой британским правительством.