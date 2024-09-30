Аудитор із "великої четвірки" допоможе Міноборони з управлінням ризиками

Фото: пресслужба Міноборони

Одна з компаній "великої четвірки" аудиторів (Deloitte, EY, KPMG, PwC) допоможе Міністерству оборони України вдосконалити систему управління ризиками. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Зокрема, компанія "великої четвірки" проаналізує в Міноборони систему управління ризиками та комплаєнсом (відповідність внутрішнім або зовнішнім вимогам та нормам), а також чи відповідає управління ризиками вимогам міжнародних стандартів.

"Хочемо продемонструвати суспільству та партнерам ефективність наших трьох захисних ліній в управлінні ризиками. Компанія "великої четвірки" вже проаналізувала службу внутрішнього аудиту відомства, яка виконує функцію третьої лінії захисту. Зараз розпочинаємо другий етап, на якому концентруємось на підвищенні ефективності перших двох ліній захисту", – прокоментував заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

За його словами, підсумкові рекомендації дозволять позбутися виявлених "слабких місць" і через впровадження найкращих світових практик допоможуть знизити ризики порушень та покращити контроль за дотриманням норм.

Міністерство не називає, яка саме з компаній "великої четвірки" залучена до проєкту. Сам проєкт реалізується за підтримки програми Спеціального радника з оборони Великої Британії, яку фінансує британський уряд.