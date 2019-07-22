Аудиторы ГФС пополнили бюджет на 20 млрд грн

По результатам проверок в первом полугодии в бюджет доначислено 20,3 млрд грн, из которых согласовано 6,6 млрд грн (в т.ч. основного платежа по налогу на прибыль - 1,77 млрд грн, НДС - 1,9 млн грн). Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

В первом полугодии аудиторы ГФС провели 2400 плановых проверок, 6500 внеплановых и 1700 встречных.

В частности, по результатам 112 проверок финансовых учреждений в бюджет доначислено 455,5 млн грн. За нарушение сроков расчетов в сфере внешне экономической деятельности начислены штрафы на общую сумму 300,1 млн грн, а также налог на прибыль с иностранных юридических лиц на общую сумму 204,9 млн грн.

По решиню суда (в т.ч. за 2018 год) проведено 29 документальных проверок, доначислено 111 млн грн. На выполнение других поручений правоохранительных органов аудиторы ГФС провели 411 проверок, доначислено - 313,6 млн грн.

В результате 456 проверок на соблюдение законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела доначислено 489,1 млн грн.

В ГФС отмечают, что реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 5,35 млрд грн: денежные поступления - 1,8 млрд грн, уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 16,74 млрд грн (что предупредили неуплату налога в будущем 3,01 млн грн, уменьшено остатки отрицательного значения НДС, который после бюджетного возмещения включается в состав налогового кредита следующего периода на 549 ​​млн гривен.

Напомним, что госбюджет Украины за шесть месяцев выполнен с дефицитом в сумме 6,8 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита - 90 млрд грн.