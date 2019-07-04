За полгода госбюджет ушел в минус: Минфин отчитался о дефиците

Государственный бюджет Украины за шесть месяцев выполнен с дефицитом в сумме 6,8 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита - 90 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечают в Минфине, доходы госбюджета выросли на 12,9% г/г до 506,8 млрд грн. Выполнение доходов госбюджета составило 95,7% от росписи на этот период.

Доходы общего фонда госбюджета выросли на 9,5% г/г до 448,3 млрд грн. Они составляли 94,1% от росписи. В частности:

Поступления от НДФЛ выросли на 21,1% г/г до 51,2 млрд грн за счет существенного повышения средней заработной платы. При этом, эти доходы были на 4,8% выше росписи.

Роспись по налогу на прибыль предприятий за I полугодие перевыполнена на 2,7 млрд грн и фактические поступления от этого налога к доходам общего фонда госбюджета составили 52,8 млрд грн. Основной фактор - выше, чем ожидалось, финансовые результаты предприятий по итогам 2018 года, что повлияло на большие объемы уплаты налога в феврале-марте и мае при выплате дивидендов.

В то же время они выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,2% г/г, что обусловлено единовременным начислением и уплатой налога в 2018 году по решению Стокгольмского суда.

При этом, по данным Государственной фискальной службы (ГФС), на 1 июня переплата по налогу на прибыль составила 13,6 млрд грн по сравнению с 17,4 млрд грн на 1 января и 26,1 млрд грн на 1 января 2016 года.

За пять месяцев НБУ полностью перечислил в госбюджет подтвержденную независимым аудитом прибыль за 2018 год в сумме 64,9 млрд грн. Это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено в Законе о Государственном бюджете на 2019, что обусловлено лучшим финансовым результатом по итогам 2018 года.

В тоже время от налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения поступило 35 млрд грн, что на 9,8 млрд грн меньше росписи из-за более высоких темпов возмещения НДС экспортерам, чем предусмотрено росписью в первом полугодии.

Доходы от налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров выросли на 4,4% г/г до 136,3 млрд грн. Они составляли 97,6% от росписи, что обусловлено:

более крепким обменным курсом гривни к доллару США, чем учтено в бюджете;

меньшими темпами роста импорта товаров (8,9% г/г по итогам пяти месяцев, при прогнозируемом показателе - 9,5% г/г);

введением Россией с 1 июня выдачи разрешений на экспорт из РФ в Украину угля, бензина, дизельного топлива, сжиженных газов (в частности, по данным ДФС таможенная стоимость этих товаров, импортируемых из РФ, в июне сократилась на 15% г/г);

освобождением с 1 января от налогообложения НДС импорта солнечных батарей, ветрогенераторов, полупроводниковых фоточувствительных приборов, электрических трансформаторов, статических преобразователей;

продлением действия льготы по уплате НДС с ввезенных электромобилей.

Доходы от акцизного налога с табачных изделий выросли на 16,2% г/г до 17,9 млрд грн из-за повышения ставок налогов. В то же время падение производства этих изделий из-за сокращения их потребления и частичного удовлетворение спроса путем уменьшения остатков продукции на складах, акциз с которой был уплачен в предыдущих годах, объясняют невыполнение доходов по этому налогу на 8,9 млрд грн.

От рентной платы за добычу природного газа поступило 16,6 млрд грн. Невыполнение составило 2,1 млрд грн, что обусловлено отнесением переплаты Укргаздобычи, которая на 1 января составила 0,8 млрд грн в счет налоговых обязательств текущего года, а также за счет факторов, влияющих на базу.

Доходы от части чистой прибыли и дивидендов поступили в сумме 23,2 млрд грн. Они были не выполнены на 13 млрд грн, что обусловлено перечислением в июне НАК Нафтогаз Украины лишь трети (4 млрд грн) суммы дивидендов, подлежащей уплате по итогам 2018 года. Меньше принятого правительством норматива уплатили также Центрэнерго и Турбоатом, которые перечислили в госбюджет 195 млн грн и 265 млн грн соответственно (что составляет около 50% суммы дивидендов, подлежащих уплате в госбюджет по сравнению с утвержденным для них нормативом в 90% ). Кроме того, Укрнафта не перечислила в бюджет свою долю дивидендов (чистая прибыль компании в 2018 году составил 6,4 млрд грн). Другими причинами невыполнения доходов от доли чистой прибыли и дивидендов были ниже ожидаемых фактические финрезультаты нескольких субъектов хозяйствования, находящихся в госсобственности, а также введение дифференцированного подхода к определению доли отчисления в госбюджета в зависимости от профиля предприятия.

По оперативным данным ГКСУ общий фонд госбюджета в первые шесть месяцев было выполнен с дефицитом в сумме 6,8 млрд грн. Правительство пытается равномерно финансировать расходы в течение года в соответствии с росписью, чтобы избежать пикового финансирования в конце года. В первые шесть месяцев года специальный фонд сведен с профицитом в 8,6 млрд грн.

При этом поступления от приватизации составили всего 0,3 млрд грн, что составляет 1,6% от годового плана. В рамках управления ликвидностью было принято решение о замещении поступлений от приватизации внутренними заимствованиями в первой половине года.

Госзаимствования за первые шесть месяцев года по общему фонду госбюджета составили около 241,7 млрд грн. При этом, платежи по погашению госдолга на 1 июля составили 211,0 млрд грн.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 185,6 млрд грн по сравнению с 84,1 млрд грн за соответствующий период 2018 года. В частности, в этом году выпущены ОВГЗ в гривне - 120,2 млрд грн, в долларах США - $2,2 млрд и евро – 0,2 млрд евро. Нерезиденты увеличили свой портфель ОВГЗ за 2019 год больше чем в 9 раз (с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн), чему способствовали макроэкономическая стабильность, а также присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

Из внешних источников на 1 июля привлечено 56,1 млрд грн: получен второй транш кредита под гарантию Всемирного банка в сумме 529 млн евро, доразмещены ОВГЗ 2018 года на номинальную сумму $350 млн и осуществлен первый за последние 15 лет выпуск еврооблигаций в евро на сумму 1 млрд евро со сроком погашения 7 лет и ставкой 6,75% годовых.

На 1 июля сумма средств на Едином казначейском счете составляла 13 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 81,1 млрд грн, чего достаточно для обслуживания и выплат госдолга.

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В Минфине отмечают, что во втором полугодии остаются риски невыполнения доходов из-за крепкого курса гривни и низких объемов импорта.

В Минфине считают, что реформа ГФС, а именно запуск эффективных ГНС и ГТС, будет способствовать снижению уклонения от уплаты налогов и уменьшению контрабанды и, соответственно, более высоким доходам бюджета. Фактический старт большой приватизации будет способствовать поступлению средств для финансирования дефицита бюджета. Выполнение обязательств в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС поможет получить бюджетное финансирование.

В мае госбюджет за пять месяцев был сведен с профицитом 8,6 млрд грн.