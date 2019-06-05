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05.06.2019, 10:01

Госбюджет вышел в плюс: Минфин отчитался о профиците

Госбюджет вышел в плюс: Минфин отчитался о профиците

Государственный бюджет за пять месяцев сведен с профицитом

Государственный бюджет за пять месяцев выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита в сумме 90 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечают в Минфине, доходы госбюджета за пять месяцев 2019 года выросли на 15,4% год к году - до 426,7 млрдгрн. Они составляли 98,6% от росписи. 

По оперативным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета были выполнены на 97,4% от росписи с учетом поступления прибыли НБУ в сумме 17,3 млрд грн в мае. Основные факторы недовыполнение доходов остались прежними:

  • сальдо доходов от НДС с произведенных в Украине товаров выполнено на 78,2% от росписи из-за увеличения возмещения НДС (в частности, в мае на 15,5% г/г, а за пять месяцев возмещение НДС выросло на 28% г/г);
  • крепче учтенного в бюджете курс гривни, ниже прогнозируемых объемы импорта (в частности, газа) и введенные льготы по уплате НДС на ввоз солнечных батарей негативно отразились на выполнении росписи поступлений от НДС с ввезенных в Украину товаров. Они составили 88,9% от росписи;
  • снижение производства табака и табачных изделий в январе-апреле, а также наполнение оптовыми компаниями внутреннего рынка этих товаров за счет значительных запасов готовой продукции на складах, акциз с которых уплачен в предыдущие годы, поступления от акциза составили всего 73,1% от росписи;
  • ниже поступления от госпредприятий в форме трансферты  части чистой прибыли (на 14,4% г/г) связано с введением дифференцированного подхода к определению соответственно доли в зависимости от профиля предприятия.

Вместе с тем, доходы общего фонда госбюджета за этот период выросли на 11,6% год к году - до 376,7 млрд грн благодаря нескольким обстоятельствам. Во-первых, за пять месяцев НБУ перечислил в госбюджет 64,9 млрд грн (что на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено в Законе о Государственном бюджете на 2019 год). Во-вторых, доходы от НДФЛ выросли на 21,9% г/г в результате повышения средней заработной платы. Также были выше прошлогодних доходы от рентных платежей за пользование недрами (на 46,0% г/г) из-за эффекта статистической базы, а увеличение импорта способствовало выше поступлениям от НДС с ввезенных в Украину товаров (на 5,4% г / г) .

В то же время доходы от налога на прибыль предприятий остались близкими к прошлогоднему уровню, однако это обусловлено единовременным начислением и уплатой налога в 2018 году по решению Стокгольмского суда, а также снижением доходов отдельных металлургических предприятий в первом квартале, в частности из-за снижения мировых цен на базовые металлы (без учета железной руды) на 9,4% г/г.

Напомним, что доходы госбюджета за четыре месяца 2019 года выросли на 18,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составили 322,6 млрд грн. Это - 95,7% от росписи. Дефицит составил почти 1 млрд грн.

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Теги: госбюджет, доходы госбюджета
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