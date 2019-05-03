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03.05.2019, 10:55

Доходы госбюджета не вписались в план, дефицит почти 1 млрд грн

Доходы госбюджета не вписались в план, дефицит почти 1 млрд грн

Доходы госбюджета за январь-апрель выросли, но не дотянули до плановой росписи

Доходы государственного бюджета за четыре месяца 2019 года выросли на 18,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составили 322,6 млрд грн. Это - 95,7% от росписи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, ссылаясь на данные Госказначейства.

В апреле была пересмотрена бюджетная роспись из-за поступления в бюджет прибыли НБУ в сумме 47,6 млрд грн, а также замещения поступлений от приватизации внутренними заимствованиями.

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Доходы общего фонда госбюджета выросли на 13,4% г/г - до 282,3 млрд грн. благодаря:

  • высоким доходам от НДФЛ на 22,8% г/г (рост средней заработной платы);
  • большим доходам от налога на прибыль предприятий на 2,2% г/г(улучшение финансовых результатов предприятий);
  • высоким поступлениям от рентной платы за пользование недрами на 64,5% г/г (увеличение добычи природного газа и эффект статистической базы);
  • высоким поступлениям от акциза с произведенных в Украине табачных изделий на 5,8% г/г (повышение ставок);
  • перечислению средств НБУ в госбюджет в объеме 47,6 млрд грн.

Доходы общего фонда госбюджета были недовыполнены и составили 93,2% от плана. Среди причин недовыполнения меньшее сальдо доходов от НДС, крепкий курс гривни к доллару США, объемы импорта ниже ожидаемых, принятие норматива распределения чистой прибыли предприятий и дивидендов только 26 апреля (поэтому соответствующие выплаты в бюджет состоятся во II квартале 2019 года). В Минфине ожидают, что недовыполнение по доходам будет частично компенсировано более высокими, чем запланировано, поступлениями от прибыли НБУ (в 2019 году НБУ должен перечислить в госбюджет 64,9 млрд грн).

В Минфине отмечают, что в январе-апреле расходы на оборону, социальную защиту, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

Дефицит госбюджета составил 0,9 млрд грн при утвержденном годовом показателе - 90 млрд грн. Дефицит был профинансирован за счет госзаимствований. Поступления от приватизации составили 190,7 млн грн.

Госзаимствования за январь-апрель 2019 года составили около 158,5 млрд грн или 98,9% от уточненной росписи на этот период. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 132,2 млрд грн (в частности в гривне - 91 млрд грн, в долларах США - $1,5 млрд и в евро – 38,7 млн евро). Из внешних источников за январь-апрель привлечено 26,4 млрд грн путем получения второго транша кредита под гарантию Всемирного долга в объеме 529 млн евро и доразмещения ОВГЗ 2018 года на $350 млн.

При этом, платежи по погашению госдолга за январь-апрель составили около 126,9 млрд грн или 98,1% от уточненного плана на этот период. Расходы по обслуживанию госдолга составили около 39 млрд грн или 99,9% от уточненного плана.

На 2 мая сумма средств на Едином казначейском счете была 36,85 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 53,8 млрд грн. Таким образом, в Минфине подчеркивают, что полностью готовы к плановому прохождению пиковой долговой нагрузки мая.

Ранее сообщалось, что Кабмин обязал госкомпании отдавать 90% прибыли в бюджет.

Напомним, что в I квартале государственный бюджет сведен с дефицитом 25,3 млрд грн

Госбюджет 2018 был выполнен по доходам в сумме 928,1 млрд грн, по расходам - ​​985,9 млрд грн, чистым кредитам - 1,5 млрд грн. Дефицит составил 59,3 млрд грн.

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Теги: госбюджет, доходы, дефицит
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