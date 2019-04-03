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03.04.2019, 18:15

Госбюджет недополучил 25 млрд грн доходов. Итоги первого квартала

Госбюджет недополучил 25 млрд грн доходов. Итоги первого квартала

В I квартале государственный бюджет сведен с дефицитом 25,3 млрд грн

Дефицит госбюджета в I квартале 2019 года составил 25,3 млрд грн, он был профинансирован за счет государственных заимствований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В Минфине отмечают, что всего от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 87,3 млрд грн (в частности  57,3 млрд грн, $1 млрд и 38,7 млн евро). Также привлечен второй транш кредита под гарантию Всемирного банка в сумме 529,2 млн евро и доразмещены ОВГЗ 2018 года на номинальную сумму $350 млн.

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Поступления от приватизации составили 184 млн грн (3% от росписи).

В министерстве отмечают, что за отчетный период доходы госбюджета выросли на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 210,5 млрд грн, 95,3% от росписи.

В Минфине объясняют, что доходы общего фонда в январе-марте в сумме 178,2 млрд грн составляли 91,8% от росписи по нескольким причинам: сокращение производства табака; освобождение  с января 2019 года от налогообложения НДС импорта солнечных батарей; уменьшение объема импорта природного газа НАК Нафтогаз Украины; укрепление гривни; переплата на начале февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0,6 млрд грн.

При этом в министерстве отмечают, что возмещение НДС происходило в автоматическом режиме и составило 45,4 млрд грн, что на 34,8% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

Рост заработных плат способствовал увеличению доходов от налога на доходы физлиц в госбюджет на 22,4% - до 24,1 млрд грн (или 106% от росписи). Доходы от налога на прибыль предприятий в сумме 29 млрд грн составили 108,5% от росписи.

В I квартале полностью и своевременно профинансированы необходимые расходы госбюджета в соответствии с росписью на основании платежных поручений. В Минфине подчеркивают, что придерживаются подхода к равномерному финансированию расходов в течение года, чтобы избежать пиковых выплат в IV квартале и не создавать инфляционное и девальвационное давление.

Расходы на оборону, социальную защиту, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы. Кроме того, в марте был урегулирован вопрос финансирования из районных бюджетов субвенций, в тех районах, где в ОТГ в конце 2018 года не состоялись выборы. Это позволило вовремя оплатить зарплаты работникам бюджетной сферы.

По состоянию на 1 апреля сумма средств на Едином казначейском счете составляла 14,9 млрд грн.

Ранее Госказначейство сообщало, что сводный бюджет Украины за январь-февраль сведен с профицитом в 4,7 млрд грн. Доходы составили 124,7 млрд грн, расходы - 138,5 млрд.

Напомним, что госбюджет 2018 был выполнен по доходам в сумме 928,1 млрд грн, по расходам - ​​985,9 млрд грн, чистым кредитам - 1,5 млрд грн. Дефицит составил 59,3 млрд грн.

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Теги: госбюджет, Минфин, сводный бюджет
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