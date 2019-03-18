Что нужно знать о выполнении госбюджета-2018: инфографика

Государственный бюджет 2018 был выполнен по доходам в сумме 928,1 млрд грн, по расходам - ​​985,9 млрд грн, чистым кредитам - 1,5 млрд грн. Дефицит составил 59,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В Минфине отмечают, что налогово-бюджетная политика в 2018 году способствовала макрофинансовой и ценовой стабильности, а увеличение инвестиционной составляющей бюджета поддерживало развитие экономики, в том числе и на долгосрочную перспективу.

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Основные факты выполнения госбюджета:

удержание дефицита госбюджета в пределах установленного законом предельного показателя (факт - 1,7% ВВП при плане - 2,4% ВВП);

выделение средств на оборону и безопасность в объеме 5,4% ВВП, что соответствует требованиям Стратегии национальной безопасности Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины;

обеспечение дальнейшего роста минимального размера заработной платы, размеров прожиточного минимума и других видов соцвыплат;

финансирование в запланированных объемах расходов на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;

продолжение пенсионной реформы и повышения уровня пенсионного обеспечения граждан;

рост капитальных расходов госбюджета по сравнению с прошлыми годами (69,8 млрд грн в 2018 году, что в 1,7 раза больше, чем в 2017 году, и в 2,6 раза, чем в 2016 году).

Ранее сообщалось, что госбюджет по итогам января-февраля 2019 года был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн.