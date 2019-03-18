Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2019, 12:28

Что нужно знать о выполнении госбюджета-2018: инфографика

Что нужно знать о выполнении госбюджета-2018: инфографика

Минфин отчитался о выполнении закона госбюджете на 2018 год

Государственный бюджет 2018 был выполнен по доходам в сумме 928,1 млрд грн, по расходам - ​​985,9 млрд грн, чистым кредитам - 1,5 млрд грн. Дефицит составил 59,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В Минфине отмечают, что налогово-бюджетная политика в 2018 году способствовала макрофинансовой и ценовой стабильности, а увеличение инвестиционной составляющей бюджета поддерживало развитие экономики, в том числе и на долгосрочную перспективу.

Реклама

Основные факты выполнения госбюджета:

  • удержание дефицита госбюджета в пределах установленного законом предельного показателя (факт - 1,7% ВВП при плане - 2,4% ВВП);
  • выделение средств на оборону и безопасность в объеме 5,4% ВВП, что соответствует требованиям Стратегии национальной безопасности Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины;
  • обеспечение дальнейшего роста минимального размера заработной платы, размеров прожиточного минимума и других видов соцвыплат;
  • финансирование в запланированных объемах расходов на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • продолжение пенсионной реформы и повышения уровня пенсионного обеспечения граждан;
  • рост капитальных расходов госбюджета по сравнению с прошлыми годами (69,8 млрд грн в 2018 году, что в 1,7 раза больше, чем в 2017 году, и в 2,6 раза, чем в 2016 году).

Ранее сообщалось, что госбюджет по итогам января-февраля 2019 года был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: госбюджет, дефицит бюджета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 