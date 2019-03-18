Что нужно знать о выполнении госбюджета-2018: инфографика

Минфин отчитался о выполнении закона госбюджете на 2018 год
Государственный бюджет 2018 был выполнен по доходам в сумме 928,1 млрд грн, по расходам - 985,9 млрд грн, чистым кредитам - 1,5 млрд грн. Дефицит составил 59,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В Минфине отмечают, что налогово-бюджетная политика в 2018 году способствовала макрофинансовой и ценовой стабильности, а увеличение инвестиционной составляющей бюджета поддерживало развитие экономики, в том числе и на долгосрочную перспективу.
Основные факты выполнения госбюджета:
- удержание дефицита госбюджета в пределах установленного законом предельного показателя (факт - 1,7% ВВП при плане - 2,4% ВВП);
- выделение средств на оборону и безопасность в объеме 5,4% ВВП, что соответствует требованиям Стратегии национальной безопасности Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины;
- обеспечение дальнейшего роста минимального размера заработной платы, размеров прожиточного минимума и других видов соцвыплат;
- финансирование в запланированных объемах расходов на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- продолжение пенсионной реформы и повышения уровня пенсионного обеспечения граждан;
- рост капитальных расходов госбюджета по сравнению с прошлыми годами (69,8 млрд грн в 2018 году, что в 1,7 раза больше, чем в 2017 году, и в 2,6 раза, чем в 2016 году).
Ранее сообщалось, что госбюджет по итогам января-февраля 2019 года был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн.