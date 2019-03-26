Аудиторы ГФС пополнили госбюджет на 1,5 млрд грн

В январе-феврале 2019 года подразделения аудита Государственной фискальной службы (ГФС) провели 800 плановых проверок налогоплательщиков, 1800 внеплановых проверок и 400 встречных сверок.

Как сообщает пресс-служба ГФС, по результатам работы подразделений аудита в бюджет поступило более 1,5 млрд грн.

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В частности, по результатам 26 проверок финучреждений с обособленными подразделениями в бюджет доначислено 165,2 млн грн.

По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД на общую сумму 75,3 млн грн, а также налога на прибыль с иностранных юрлиц на общую сумму 172,2 млн грн.

Во исполнение постановлений суда (в т.ч. полученных в 2018 году) проведено 16 документальных проверок, доначислено обязательств на сумму 14,8 млн грн. Кроме того, на выполнение других поручений правоохранительных органов, которые предоставляются при расследовании уголовных производств, провели 104 документальные проверки. В результате доначислено 59,9 млн грн.

135 документальных проверок соблюдения таможенного законодательства позволили доначислить в бюджет 227,7 млн грн.

В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 6,9 млрд грн, из которых согласовано 1,8 млрд грн (в т.ч. основной платеж по налогу на прибыль - 493 млн грн, НДС - 623 млн грн).

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2019 года поступления в общий фонд госбюджета по платежам, которые контролируются ГФС, составили 129,8 млрд грн. Это на 9,4 млрд грн, или на 7,8% больше аналогичного показателя 2018 года.