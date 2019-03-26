Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.03.2019, 14:04

Аудиторы ГФС пополнили госбюджет на 1,5 млрд грн

Аудиторы ГФС пополнили госбюджет на 1,5 млрд грн

За первых два месяца года аудиторы провели 800 плановых и 1800 внеплановых проверок

В январе-феврале 2019 года подразделения аудита Государственной фискальной службы (ГФС) провели 800 плановых проверок налогоплательщиков, 1800 внеплановых проверок и 400 встречных сверок.

Как сообщает пресс-служба ГФС, по результатам работы подразделений аудита в бюджет поступило более 1,5 млрд грн.

Реклама

В частности, по результатам 26 проверок финучреждений с обособленными подразделениями в бюджет доначислено 165,2 млн грн.

По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД на общую сумму 75,3 млн грн, а также налога на прибыль с иностранных юрлиц на общую сумму 172,2 млн грн.

Во исполнение постановлений суда (в т.ч. полученных в 2018 году) проведено 16 документальных проверок, доначислено обязательств на сумму 14,8 млн грн. Кроме того, на выполнение других поручений правоохранительных органов, которые предоставляются при расследовании уголовных производств, провели 104 документальные проверки. В результате доначислено 59,9 млн грн.

135 документальных проверок соблюдения таможенного законодательства позволили доначислить в бюджет 227,7 млн грн.

В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 6,9 млрд грн, из которых согласовано 1,8 млрд грн (в т.ч. основной платеж по налогу на прибыль - 493 млн грн, НДС - 623 млн грн).

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2019 года поступления в общий фонд госбюджета по платежам, которые контролируются ГФС, составили 129,8 млрд грн. Это на 9,4 млрд грн, или на 7,8% больше аналогичного показателя 2018 года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ГФС, бюджет, налог, доначисления в бюджет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 