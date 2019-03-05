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05.03.2019, 10:43

ГФС фиксирует рост поступлений в госбюджет

ГФС фиксирует рост поступлений в госбюджет

Поступления в общий фонд госбюджета за январь-февраль составили почти 130 млрд грн

В январе-феврале 2019 года поступления в общий фонд государственного бюджета по платежам, которые контролируются ГФС, составили 129,8 млрд грн. Это на 9,4 млрд грн, или на 7,8% больше аналогичного показателя 2018 года, сообщает пресс-служба ГФС.

Госбюджет в феврале получил 67,7 млрд грн, что на 7,4 млрд грн, или на 12,3% превышает поступления февраля 2018 года.

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Налоговых платежей в феврале собрали в размере 42,1 млрд грн (+17,6% или 6,3 млрд грн). Таможенных платежей - 25,6 млрд грн (+4% или 1,1 млрд грн).

Ранее сообщалось, что госбюджет в январе выполнен с дефицитом 12 млрд грн.

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Теги: бюджет 2019, поступления в бюджет
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