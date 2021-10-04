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Аудиторы оценили финансовые потери в Аграрном фонде в 2 млрд грн – Марлин

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 16:25
Аудиторы оценили финансовые потери в Аграрном фонде в 2 млрд грн – Марлин - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная аудиторская служба (ГАСУ) с 1 июля 2018 по январь 2020 года обнаружила в Аграрном фонде финансовых нарушений на сумму 2,17 млрд грн, в том числе тех, которые привели к потере активов, на 2,153 млрд грн. Об этом сообщает проект Марлин, ссылаясь на данные аудита ГАСУ.

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Сообщается, что Аграрный фонд потерял активы, которые были размещены в 2014 году на депозитных счетах в Брокбизнесбанк, который сейчас ликвидирован.

В отчете говорится о потерях фонда от хранения вещественных доказательств в уголовном производстве на сумму более 5,1 млн грн. В 2012 году правоохранительные органы обязали Фонд хранить сахар-песок, владельцем которого является государство.

Кроме этого, Аграрный фонд не отсудил долг у частной компании Продзернопром на сумму 1,9 млн грн.

Аудиторы также зафиксировали лишние расходы компании при оплате труда работников на 342 000 грн. 

Аудиторы оценили финансовые потери в Аграрном фонде в 2 млрд грн – Марлин
АО "Аграрный фонд" основано в 2003 году Кабмином. Позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности. Входит в сферу управления Минэкономики. Основная задача – формирование запасов зерна, поддержка сельхозпроизводителей и влияние на ситуацию на рынке. Один из основных инструментов – подписание форвардных контрактов. Ежегодно фонд закупает таким образом около 1 млн т зерновых.
  • В 2019 году Кабмин исключил Аграрный фонд из списка "Большой приватизации". 2020 год Аграрный фонд завершил с чистым убытком в 197 млн ​​грн. 
  • 15 октября Фонд госимущества ликвидировал Брокбизнесбанк. Ликвидация началась в июне 2014-го. По данным НБУ, на 1 января того года по размеру общих активов банк занимал 16-е место (28,9 млрд грн) среди 180 украинских банков. 

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Наталия Фреик
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Аграрный фонд Украины брокбизнесбанк государственная аудиторская служба
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