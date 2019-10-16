Фонд гарантирования ликвидировал банк Курченко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию Брокбизнесбанка Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Банк был ликвидирован 15 октября

"Согласно статье 52 закона (о системе гарантирования вкладов физлиц - Ред.) требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора Брокбизнесбанка прекращено", - говорится в сообщении.