Аваков ликвидировал департамент защиты экономики Нацполиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках подготовки к созданию Службы финансовых расследований (СФР) ликвидировал своим решением департамент защиты экономики Нацполиции. Об этом сообщил в Facebook секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Данилюк.

"В минувшую пятницу сформировали позицию относительно распределения подследственности. Спасибо всем коллегам за конструктивность! А Арсен Аваков показал пример, как реформировать, не дожидаясь закона, - ликвидировал своим решением департамент защиты экономики. Похоже, в этот раз будет перемога", - написал он.

По словам Данилюка, законопроект об СФР будет финализирован на этой неделе.

Также он сообщил, что появилась креативная идея относительно названия нового органа. "Но держим интригу", - написал секретарь СНБО.

Законопроект о СФР планируют внести в Верховную Раду как приоритетный. Это будет документ, разработанный Министерством финансов в 2016 году.

23 августа создание Службы финрасследований рассмотрели на заседании СНБО. Ранее в тот же день министр внутренних дел Аваков предложил ликвидировать экономическое подразделение полиции.

Согласно законопроекту, новый орган переберет на себя функции налоговой милиции и экономических подразделений Службы безопасности и Нацполиции. Подчиняться СФР должна будет Минфину. Создание службы призвано заменить силовый подход к борьбе с экономическими преступлениями на аналитический.