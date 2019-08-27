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Аваков ликвидировал департамент защиты экономики Нацполиции

Аваков ликвидировал департамент защиты экономики Нацполиции
27.08.2019, 16:21

Законопроект о Службе финрасследований будет финализирован на этой неделе

Министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках подготовки к созданию Службы финансовых расследований (СФР) ликвидировал своим решением департамент защиты экономики Нацполиции. Об этом сообщил в Facebook секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Данилюк.

"В минувшую пятницу сформировали позицию относительно распределения подследственности. Спасибо всем коллегам за конструктивность! А Арсен Аваков показал пример, как реформировать, не дожидаясь закона, - ликвидировал своим решением департамент защиты экономики. Похоже, в этот раз будет перемога", - написал он.

По словам Данилюка, законопроект об СФР будет финализирован на этой неделе.

Также он сообщил, что появилась креативная идея относительно названия нового органа. "Но держим интригу", - написал секретарь СНБО.

Согласно законопроекту, новый орган переберет на себя функции налоговой милиции и экономических подразделений Службы безопасности и Нацполиции. Подчиняться СФР должна будет Минфину. Создание службы призвано заменить силовый подход к борьбе с экономическими преступлениями на аналитический.
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департамент защиты экономики Служба финансовых расследований
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