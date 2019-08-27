Аваков ликвидировал департамент защиты экономики Нацполиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках подготовки к созданию Службы финансовых расследований (СФР) ликвидировал своим решением департамент защиты экономики Нацполиции. Об этом сообщил в Facebook секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Данилюк.
"В минувшую пятницу сформировали позицию относительно распределения подследственности. Спасибо всем коллегам за конструктивность! А Арсен Аваков показал пример, как реформировать, не дожидаясь закона, - ликвидировал своим решением департамент защиты экономики. Похоже, в этот раз будет перемога", - написал он.
По словам Данилюка, законопроект об СФР будет финализирован на этой неделе.
Также он сообщил, что появилась креативная идея относительно названия нового органа. "Но держим интригу", - написал секретарь СНБО.