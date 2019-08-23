В МВД поддержали ликвидацию экономического подразделения полиции

Создание единого органа по борьбе с финансовыми преступлениями обсудят 23 августа на совещании в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщил министр внутренних дел (МВД) Арсен Аваков на коллегии министерства.
Таким органом будет Служба финансовых расследований (СФР), уточнил он. В контексте этого глава МВД предложил ликвидировать департамент защиты экономики Национальной полиции.
Законопроект о СФР планируют внести в Верховную Раду как приоритетный. Это будет документ, разработанный Министерством финансов в 2016 году, рассказывал глава СНБО Александр Данилюк.