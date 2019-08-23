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В МВД поддержали ликвидацию экономического подразделения полиции

В МВД поддержали ликвидацию экономического подразделения полиции
23.08.2019, 16:10

На СНБО обсудят создание Службы финрасследований

Создание единого органа по борьбе с финансовыми преступлениями обсудят 23 августа на совещании в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщил министр внутренних дел (МВД) Арсен Аваков на коллегии министерства.

Таким органом будет Служба финансовых расследований (СФР), уточнил он. В контексте этого глава МВД предложил ликвидировать департамент защиты экономики Национальной полиции.

Законопроект о СФР планируют внести в Верховную Раду как приоритетный. Это будет документ, разработанный Министерством финансов в 2016 году, рассказывал глава СНБО Александр Данилюк.

Согласно законопроекту, новый орган переберет на себя функции налоговой милиции и экономических подразделений Службы безопасности и Нацполиции. Подчиняться СФР должна будет Минфину. Создание службы призвано заменить силовый подход к борьбе с экономическими преступлениями на аналитический.
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СФР Служба финансовых расследований
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