Авторы исследования рынка труда и причинных связей получили премию Нобеля по экономике

Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Награду получили американские ученые Дэвид Кард "за эмпирический вклад в экономику труда", а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей". Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.

Работы лауреатов премии 2021 года совершили революцию в эмпирических исследованиях в области социальных наук и представили новое видение рынка труда, говорится в сообщении.

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Ангрист и Имбенс в 90-х годах XX века разрешили методологическую проблему с интерпретацией выводов о воздействии каких-либо изменений: ученые смогли показать, насколько точные выводы по причинно-следственным связям можно сделать в ходе экспериментов в естественных условиях.

Премия по экономике формально не входит в число нобелевских номинаций и вручается в память об учредителе премии Альфреде Нобеле. Вручение награды состоится 10 декабря в онлайн-формате.

В 2020 году Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

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Наталия Софиенко

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