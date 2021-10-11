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Авторы исследования рынка труда и причинных связей получили премию Нобеля по экономике

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 13:58
Авторы исследования рынка труда и причинных связей получили премию Нобеля по экономике - Фото
Дэвид Кард, Джошуа Ангрист, Гвидо Имбенс (Фото: @NobelPrize/twitter)

Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Награду получили американские ученые Дэвид Кард "за эмпирический вклад в экономику труда", а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей". Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.

Работы лауреатов премии 2021 года совершили революцию в эмпирических исследованиях в области социальных наук и представили новое видение рынка труда, говорится в сообщении.

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Ангрист и Имбенс в 90-х годах XX века разрешили методологическую проблему с интерпретацией выводов о воздействии каких-либо изменений: ученые смогли показать, насколько точные выводы по причинно-следственным связям можно сделать в ходе экспериментов в естественных условиях.

Премия по экономике формально не входит в число нобелевских номинаций и вручается в память об учредителе премии Альфреде Нобеле. Вручение награды состоится 10 декабря в онлайн-формате.

  • В 2020 году Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

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Наталия Софиенко
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