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Банки начали оформлять карточки єПідтримки для подростков. Как получить

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 16:15
Банки начали оформлять карточки єПідтримки для подростков. Как получить - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карт єПідтримка для граждан Украины от 14 лет, имеющих "зеленый" COVID-сертификат в приложении Дия. Об этом сообщает пресс-служба банка.  

Со следующей недели подобная услуга станет доступна в Альфа-Банке и monobank, сообщили агентству Интерфакс-Украина в службе поддержки банков.  

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В ПриватБанке уточняют, что подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту єПідтримка в мобильном банке Приват24. Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту єПідтримка. Для зачисления пособия в 1000 грн достаточно перейти по ссылке в приложение Дия и подать заявку на выплату на карту ПриватБанка. 

Если ребенку уже исполнилось 14 лет, и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении банка, имея при себе номер налогоплательщика и паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт. После этого остается зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту єПідтримка. 

Согласно решению правительства, теперь использовать средства помощи єПідтримки также можно для оплаты получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, оплаты питания и проживания в общежитиях учебных заведений, приобретения школьных принадлежностей и канцелярских изделий. 

Выплаты вакцинированным подросткам по 1000 грн начнутся с 7 февраля. 

Программа єПідтримка стартовала 19 декабря. В ее рамках граждане, вакцинированные от коронавирусной болезни, могут получить от государства поддержку в размере 1000 грн. По состоянию на конец января 2022 года программой воспользовались более 7,35 млн человек. Около 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили. Чаще всего за "ковидную" тысячу покупают книги и билеты в кино. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. Вакцинированные украинцы, не имеющие приложение Дия, банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе єПідтримка со второго квартала или второго полугодия 2022 года. 

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Роман Брыль
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Monobank подростки Дія єПідтримка ковидная тысяча
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