Кабмин решил выплачивать "ковидную" тысячу подросткам с 14 лет

Кабинет министров на своем заседании 2 февраля внес изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы єПідтримка.

Они предусматривают выплату по 1000 грн не только совершеннолетним лицам, но и подросткам в возрасте от 14 лет, получившим две дозы вакцины от коронавируса, которые имеют паспорт и номер налогоплательщика.

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Выплаты начнутся с 7 февраля.

Принятые изменения в постановление №1272 от 9 декабря 2021 года также расширяют перечень товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидную" тысячу.

Ими можно будет оплатить получение образования (в том числе питание и проживание в общежитиях учебных заведений), приобретение печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Программа єПідтримка стартовала 19 декабря. В ее рамках граждане, вакцинированные от коронавирусной болезни, могут получить от государства поддержку в размере 1000 грн.

По состоянию на конец января 2022 года программой воспользовались более 7,35 млн человек. Около 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.

Чаще всего за "ковидную" тысячу покупают книги и билеты в кино.

Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. Вакцинированные украинцы, не имеющие приложение Дия, банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе єПідтримка со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

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Андрей Водяный

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