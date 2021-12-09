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Кабмин утвердил условия выплаты "тысячи Зеленского"

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 15:22
Кабмин утвердил условия выплаты
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы єПідтримка еще в 2021 году необходимо подать заявку в системе Дия до 29 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 9 декабря, в четверг.

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"То есть с 19 декабря по 29 декабря можно подать и успеть получить соответствующую 1000 гривень в этом году", — подчеркнул Шмыгаль. 

Он напомнил, что первый этап программы начнется с 19 декабря через приложение Дия. На следующей неделе Министерство цифровой трансформации запустит бета-тестирование услуги.

Для получения средств украинцы смогут оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат – карта "єПідтримка". По словам премьера, ее оформление и обслуживание будут бесплатными.

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Как украинцам получить 1000 гривень за вакцинацию – подробности
  • 15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
  • 18 ноября ВР проголосовала за выделение из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов по инициативе президента и 22 ноября – за законопроект, регулирующий "ковидную тысячу".
  • В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги. Средства в рамках программы "єПідтримка" уже согласились выплачивать пять украинских банков.
  • В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев.
  • 8 декабря президент подписал закон о выплатах вакцинированным 8 млрд грн.

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Наталия Фреик
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