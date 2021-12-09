Кабмин утвердил условия выплаты "тысячи Зеленского"

Для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы єПідтримка еще в 2021 году необходимо подать заявку в системе Дия до 29 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 9 декабря, в четверг.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"То есть с 19 декабря по 29 декабря можно подать и успеть получить соответствующую 1000 гривень в этом году", — подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что первый этап программы начнется с 19 декабря через приложение Дия. На следующей неделе Министерство цифровой трансформации запустит бета-тестирование услуги.

Для получения средств украинцы смогут оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат – карта "єПідтримка". По словам премьера, ее оформление и обслуживание будут бесплатными.

Читайте также Как украинцам получить 1000 гривень за вакцинацию – подробности

15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.

18 ноября ВР проголосовала за выделение из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов по инициативе президента и 22 ноября – за законопроект, регулирующий "ковидную тысячу".

В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги. Средства в рамках программы "єПідтримка" уже согласились выплачивать пять украинских банков.

В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев.

8 декабря президент подписал закон о выплатах вакцинированным 8 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.