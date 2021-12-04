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"Тысячу Зеленского" уже согласились выплачивать пять банков

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 11:31
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Средства в рамках программы еПоддержка уже согласились выплачивать пять украинских банков, сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова, передает Слово и дело.

По ее словам, количество банков будет увеличиваться.

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"Мы активно проводим консультации со всеми банками, работающими в Украине, с целью их вовлечения в программу", – заявила Новикова.

Она уточнила, что открытие счетов банками для получателей пособия по программе будет бесплатным, без каких-либо комиссий.

Она также напомнила, что старт программы – 19 декабря. Деньги можно воспользоваться в течение 4 месяцев после получения.

  • 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривен. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
  • 16 ноября премьер Денис Шмигаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
  • 18 ноября Верховная Рада проголосовала за выделение из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов по инициативе президента.
  • 22 ноября ВР проголосовала за законопроект, регулирующий "ководную тысячу".
  • В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться еПоддержкой и на нее можно будет приобрести книги.

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Наталия Софиенко
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