"Тысячу Зеленского" уже согласились выплачивать пять банков
04.12.2021, 11:31
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Средства в рамках программы еПоддержка уже согласились выплачивать пять украинских банков, сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова, передает Слово и дело.
По ее словам, количество банков будет увеличиваться.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
"Мы активно проводим консультации со всеми банками, работающими в Украине, с целью их вовлечения в программу", – заявила Новикова.
Она уточнила, что открытие счетов банками для получателей пособия по программе будет бесплатным, без каких-либо комиссий.
Она также напомнила, что старт программы – 19 декабря. Деньги можно воспользоваться в течение 4 месяцев после получения.
- 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривен. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
- 16 ноября премьер Денис Шмигаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
- 18 ноября Верховная Рада проголосовала за выделение из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов по инициативе президента.
- 22 ноября ВР проголосовала за законопроект, регулирующий "ководную тысячу".
- В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться еПоддержкой и на нее можно будет приобрести книги.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии