На "тысячу Зеленского" можно будет купить книг

Президентская инициатива, в рамках которой вакцинированным украинцам выплатят по 1000 грн, будет называться єПідтримка и стартует с 19 декабря. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

"Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа єПідтримка. Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку", – говорится в сообщении.

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По ее словам, члены правительства провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей, книгораспространителей и других институтов, а также проанализировали потери от карантина в книгоиздании.

"По результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы єПідтримка ", – добавила министр.

15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по 1000 грн. Выплаты должны начаться с 19 декабря.

16 ноября премьер Денис Шмигаль заявил , что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.

18 ноября Верховная Рада проголосовала за выделение из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов по инициативе президента.

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Наталия Софиенко

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