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На "тысячу Зеленского" можно будет купить книг

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 15:13
На
Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президентская инициатива, в рамках которой вакцинированным украинцам выплатят по 1000 грн, будет называться єПідтримка  и стартует с 19 декабря. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

"Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа єПідтримка. Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку", – говорится в сообщении.

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По ее словам, члены правительства провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей, книгораспространителей и других институтов, а также проанализировали потери от карантина в книгоиздании.

"По результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы єПідтримка ", – добавила министр.

  • 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по 1000 грн. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
  • 16 ноября премьер Денис Шмигаль заявил , что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
  • 18 ноября Верховная Рада проголосовала за выделение из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов по инициативе президента.

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Наталия Софиенко
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выплаты вакцинированным Тысяча Зеленского єПідтримка
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