На "тысячу Зеленского" можно будет купить книг
Президентская инициатива, в рамках которой вакцинированным украинцам выплатят по 1000 грн, будет называться єПідтримка и стартует с 19 декабря. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.
"Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа єПідтримка. Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку", – говорится в сообщении.
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По ее словам, члены правительства провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей, книгораспространителей и других институтов, а также проанализировали потери от карантина в книгоиздании.
"По результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы єПідтримка ", – добавила министр.
- 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по 1000 грн. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
- 16 ноября премьер Денис Шмигаль заявил , что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
- 18 ноября Верховная Рада проголосовала за выделение из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов по инициативе президента.
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