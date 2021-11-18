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Верховная Рада одобрила выделение 3 млрд грн на "тысячу Зеленского" для вакцинированных

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 13:48
Верховная Рада одобрила выделение 3 млрд грн на
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутаты Верховной Рады 285 голосами приняли за основу законопроект о выделении из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов инициативы президента Владимира Зеленского выдавать по 1000 грн каждому вакцинированному от COVID-19. Об этом сообщается на парламентском портале.   

Согласно документу, статья доходов госбюджета будет увеличена на 3 млрд грн и деньги направят министерству экономики для финансированная бюджетной программы по стимулированию вакцинации. 

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Источником покрытия расходов госбюджета на финансирование программы станут поступления от налога на прибыль предприятий, налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, работ и услуг с учетом бюджетного возмещения, а также рентных платежей за пользование лесными ресурсами и водой. 

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По данным комитета ВР по вопросам бюджета, с поступлений от налога на прибыль предприятий для финансирования программы будет направлено 97 млн грн, с рентных платежей – 30 млн грн,  с НДС – 1,99 млрд грн. 

  • 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря. 
  • 16 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 

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Роман Брыль
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госбюджет вакцинация НДС Тысяча Зеленского
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