В этом году на "тысячу Зеленского" могут рассчитывать 8 млн украинцев – Шмыгаль
В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 3 декабря.
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"Вчера во время голосования изменений в бюджет на этот год заложено на эти нужды 8 млрд грн", — сообщил Шмыгаль.
По его словам, 8 миллионов украинцев воспользоватся этой возможностью в этом году. В свою очередь, 8 декабря Кабинет министров примет соответствующий порядок использования этих средств.
Денис Шмыгаль напомнил, что программа Владимира Зеленского по выплатам тысячи гривен вакцинированным украинцам заработает с 19 декабря, как и обещалось.
- 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
- 16 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
- 18 ноября Верховна Рада проголосовала за выделения из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов инициативы президента.
- 22 ноября ВР проголосовала за законопроект, которые регулирует "ковидную тысячу".
- В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги.
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