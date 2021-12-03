UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В этом году на "тысячу Зеленского" могут рассчитывать 8 млн украинцев – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 16:35
В этом году на
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 3 декабря.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Вчера во время голосования изменений в бюджет на этот год заложено на эти нужды 8 млрд грн", — сообщил Шмыгаль.

По его словам, 8 миллионов украинцев воспользоватся этой возможностью в этом году. В свою очередь, 8 декабря Кабинет министров примет соответствующий порядок использования этих средств. 

Денис Шмыгаль напомнил, что программа Владимира Зеленского по выплатам тысячи гривен вакцинированным украинцам заработает с 19 декабря, как и обещалось.

  • 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
  • 16 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
  • 18 ноября Верховна Рада проголосовала за выделения из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов инициативы президента.
  • 22 ноября ВР проголосовала за законопроект, которые регулирует "ковидную тысячу".
  • В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госбюджет вакцинация выплаты вакцинированным Тысяча Зеленского
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 