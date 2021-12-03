В этом году на "тысячу Зеленского" могут рассчитывать 8 млн украинцев – Шмыгаль

В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 3 декабря.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Вчера во время голосования изменений в бюджет на этот год заложено на эти нужды 8 млрд грн", — сообщил Шмыгаль.

По его словам, 8 миллионов украинцев воспользоватся этой возможностью в этом году. В свою очередь, 8 декабря Кабинет министров примет соответствующий порядок использования этих средств.

Денис Шмыгаль напомнил, что программа Владимира Зеленского по выплатам тысячи гривен вакцинированным украинцам заработает с 19 декабря, как и обещалось.

15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.

16 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.

18 ноября Верховна Рада проголосовала за выделения из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов инициативы президента.

22 ноября ВР проголосовала за законопроект, которые регулирует "ковидную тысячу".

В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.