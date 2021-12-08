"Тысяча Зеленского": президент подписал закон о выплатах вакцинированным 8 млрд грн

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, согласно которому выделят 8 млрд грн на оказание помощи вакцинированным в рамках программы єПідтримка, сообщается на сайте Верховной Рады.

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Законопроект №6297 подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 7 декабря, а 8 декабря – президент.

Согласно законопроекту, планируется увеличение доходов и расходов госбюджета на 10,2 млрд грн. Деньги будут поступать от НДС по ввозимым на таможенную территорию Украины товарам. Из этих средств 8 млрд грн выделят Министерству экономики на финансирование программы єПідтримка.

Правительству поручили утвердить порядок оказания помощи в рамках программы єПідтримка. Также Кабмин должен принять в трехдневный срок со дня вступления закона в силу нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации.

Из указанных средств 2,2 млрд грн предусмотрено на увеличение расходов общего фонда по программе борьбы с COVID-19 и ее последствиями.

15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.

16 ноября премьер Денис Шмигаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.

18 ноября Верховная Рада проголосовала за выделение из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов по инициативе президента.

22 ноября ВР проголосовала за законопроект, регулирующий "ковидную тысячу".

В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги. Средства в рамках программы єПідтримка уже согласились выплачивать пять украинских банков.

В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев.

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Наталия Фреик

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