"Тысяча Зеленского": президент подписал закон о выплатах вакцинированным 8 млрд грн
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, согласно которому выделят 8 млрд грн на оказание помощи вакцинированным в рамках программы єПідтримка, сообщается на сайте Верховной Рады.
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Законопроект №6297 подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 7 декабря, а 8 декабря – президент.
Согласно законопроекту, планируется увеличение доходов и расходов госбюджета на 10,2 млрд грн. Деньги будут поступать от НДС по ввозимым на таможенную территорию Украины товарам. Из этих средств 8 млрд грн выделят Министерству экономики на финансирование программы єПідтримка.
Правительству поручили утвердить порядок оказания помощи в рамках программы єПідтримка. Также Кабмин должен принять в трехдневный срок со дня вступления закона в силу нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации.
Из указанных средств 2,2 млрд грн предусмотрено на увеличение расходов общего фонда по программе борьбы с COVID-19 и ее последствиями.
- 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
- 16 ноября премьер Денис Шмигаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
- 18 ноября Верховная Рада проголосовала за выделение из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов по инициативе президента.
- 22 ноября ВР проголосовала за законопроект, регулирующий "ковидную тысячу".
- В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги. Средства в рамках программы єПідтримка уже согласились выплачивать пять украинских банков.
- В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев.
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