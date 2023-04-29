Банки сократили ввоз долларов и евро из-за уменьшения спроса

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте 2023 года, составил $770 млн. Это на $91,6 млн меньше, чем в феврале. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Объем импортной валюты сократился после локального пика в начале года.

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По данным НБУ, в марте из Украины вывезли 36,0 млн долларов, что на 5,3 млн долларов больше, чем в феврале (30,7 млн долларов).

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В то же время объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-март 2023 составил 2 924 млн долларов, что на 11,7% меньше, чем годом ранее (3 312 млн долларов).

По данным НБУ, за март 2023 года поступило 1044 млн долларов, что на 3,4% больше, чем в марте прошлого года (1010 млн долларов). За 2022 год, в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).

НБУ сократил продажу валюты за последнюю неделю

Кроме того, НБУ с 24 по 28 апреля купил на межбанковском валютном рынке 2,68 млн долларов и продал 444,74 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 442,05 млн долларов.

Таким образом, Нацбанк сократил продажу валюты на 21% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 560,07 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 64,98 млн долларов и продал 8 617,47 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 8 552,48 млн долларов.

В том числе за апрель НБУ продала 1 370,38 млн долларов, что на 17,9% меньше, чем в марте (1 669,0 млн долларов).

С 21 апреля НБУ разрешил банкам продавать населению больше валюты, а е-резидентам отправлять деньги из Украины.

Наталія Софієнко

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