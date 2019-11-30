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Банкиры верят в дальнейшее укрепление гривни

Банкиры верят в дальнейшее укрепление гривни
30.11.2019, 13:40

Доллар впервые за четыре года стоит меньше 24 грн. Что дальше?

Гривня продолжает бить рекорды, украинская валюта на максимуме за четыре года. Об этом говорится в статье "Доллар рекордно подешевел и стоит уже меньше 24 грн. И это не предел. Разбор LIGA.net".

Доллар впервые за четыре года стоит меньше 24 грн: к концу недели (29 ноября) гривня на межбанке укрепилась на 13 копеек до 23,97/23,99 грн/$. Таким дешевым доллар не был с января 2016-го.

Вполне вероятно, что и это не предел: на следующей неделе курс может закрепиться в районе 23,7-23,8 грн, не исключают опрошенные LIGA.net банкиры. В пользу гривни, как и прежде, играют инвестиции иностранцев в украинский госдолг (ОВГЗ), но есть и нестандартные факторы: продажи валюты НАК Нафтогаз, экспортная выручка и даже День благодарения, который в США отмечали в прошлый четверг.

Опрошенные LIGA.net банкиры верят в дальнейшее укрепление гривни, хотя и не исключают отката курса к уровням середины ноября. Прогнозный диапазон на следующую неделю: 23,8 – 24,2. Читайте подробнее об этом тут.

 

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