Банковская система еще никогда не была такой устойчивой – глава НБУ

Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым, как сейчас. Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко написал в статье для Atlantic Council.

Шевченко считает, что в плане капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций украинские банки более чем соответствуют вызовам, связанным с пандемией коронавируса.

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По словам главы НБУ, несмотря на снижение процентных ставок, гривневые депозиты населения с начала года выросли на 27%, валютные – на 5%.

Он отметил, что снижение учетной ставки привело к уменьшению ставок по депозитам и займам ниже 10% впервые в истории Украины.

Также, по его словам, осторожный оптимизм внушает рост кредитов для бизнеса и домохозяйств в июле-августе.

"Мы явно движемся в правильном направлении", – написал Шевченко.

Общая сумма вкладов физлиц (в том числе физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов в августе увеличилась на 1,1 млрд грн.

В последние месяцы ускорился рост денежной массы. По данным НБУ, в сентябре она выросла на 2,9% – до 1 трлн 723,18 млрд грн, в августе – на 2,4%. Чем меньше растет денежная масса, тем лучше работают деньги в экономике.

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Юрий Тарасовский

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