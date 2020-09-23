Прирост на миллиард. Вклады украинцев в банках-участниках Фонда гарантирования выросли

Общая сумма вкладов физлиц (в том числе физлиц-предпринимателей, ФОП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов в августе увеличилась на 1,1 млрд грн – с 553,4 млрд грн до 554,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября вклады в национальной валюте составляют 318,7 млрд грн (57,5%), а вклады в иностранной валюте – 235,8 млрд грн (42,5%).

В случае банкротства того или иного банка при осуществлении Фондом выплат по вкладам в иностранной валюте они переводятся в национальную валюту по официальному курсу, установленному Нацбанком на день начала процедуры выведения этого банка с рынка.

Депозиты 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 000 грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма таких вкладов составляет 218,7 млрд грн (это 39,4% от общей суммы вкладов физлиц на 1 сентября).

На остальных 1,9% вкладчиков приходятся депозиты на сумму 335,8 млрд грн (это 60,6% от общей суммы вкладов физлиц на 1 сентября). Это крупные вклады, каждый из которых превышает 200 000 грн.

Доля ФОПов в общем количестве вкладчиков-физлиц составляет 4,1%, а сумма их вкладов на 1 сентября – 41,1 млрд грн (7,4% от общей суммы вкладов физлиц на эту дату).

Вклады физлиц-предпринимателей (ФОП) подпадают под гарантии ФГВФЛ с 1 января 2017 года.

По состоянию на 1 сентября 2020 года участниками Фонда гарантирования были 74 из 75 украинских банков. Не является участником Фонда лишь государственный Ощадбанк.

Однако в начале сентября нынешнего года Совет по финансовой стабильности одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов с 1 января 2021.

Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть на 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 000 грн.

Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года. Однако в июне в Нацбанке сообщили, что вхождение Ощадбанка в ФГВФЛ откладывается.

В начале сентября стало известно о том, что сумму гарантий по вкладам могут увеличить с 200 000 грн до 600 000 грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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