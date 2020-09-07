Увеличение гарантий по вкладам до 600 000 грн. Совет финансовой стабильности одобрил план

Совет финансовой стабильности на заседании 2 сентября одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в результате чего сумма выплат вкладчикам обанкротившихся банков может быть увеличена с 200 000 грн до 600 000 грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Какой механизм одобрен

Совет рекомендовал конвертировать задолженность Фонда гарантирования вкладов перед правительством в объеме 48,1 млрд грн в так называемые условные обязательства.

Это означает, что погашение тела задолженности будет осуществляться лишь за счет избыточных средств Фонда гарантирования вкладов (превышающих сумму, необходимую для выполнения Фондом своих функций).

Погашение процентов по задолженности Фонда будет осуществляться за счет средств, взыскиваемых с бывших владельцев обанкротившихся банков.

"Поддержанный Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 000 грн после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда. Для имплементации этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство", – отмечается в сообщении.

Реструктуризации долгов Фонда гарантирования должна быть осуществлена до конца 2021 года.

Как сформировалась задолженность Фонда гарантирования вкладов

В период с 2014 по 2017 год, когда с рынка выводились десятки банков и их вкладчикам необходимо было выплачивать гарантированные суммы до 200 000 грн, Фонд привлек кредиты у НБУ и Минфина на сумму почти 80 млрд грн под 10-14% годовых.

Позднее долг перед НБУ был погашен, а Минфину Фонд все еще должен 48,1 млрд грн и 65,7 млрд грн процентов (суммарно – 113,8 млрд грн).

Как менялась сумма гарантий по вкладам

Первоначальный размер возмещения по вкладам (по состоянию на сентябрь 1998 года, когда был создан Фонд гарантирования) составлял 500 грн. За период с 2008 по 2012 годы сумма возмещения была увеличена в 400 раз – до 200 000 грн. Последнее увеличение (со 150 000 грн до 200 000 грн) произошло в августе 2012 года.

В Фонде неоднократно заявляли о намерении повысить сумму гарантий по вкладам до 600 000 грн и даже до 800 000 грн, однако этого не произошло.

Что такое Совет финансовой стабильности

Совет финансовой стабильности – это межведомственный орган, созданный в 2015 году. В состав совета входят представители НБУ, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Совет разрабатывает предложения по мерам государственной политики для достижения финансовой стабильности. Решения совета являются рекомендательными.

В начале сентября Совет финансовой стабильности также одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов .

Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года. В июне в Нацбанке сообщили, что вхождение Ощадбанка в ФГВФЛ откладывается.

Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть на 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 000 грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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