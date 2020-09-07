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Совет финансовой стабильности одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов

07.09.2020, 13:15
Совет финансовой стабильности одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов - Фото
Фото: LIGA.net

Государственный Ощадбанк войдет в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1 января 2021 года. Такое решение принял Совет по финансовой стабильности, сообщает пресс-центр Национального банка.

Для Ощадбанка разработают соответствующее законодательство и переходный период до 31 декабря 2023 года. В НБУ пояснили, что это связано с необходимостью выплатить значительные взносы в Фонд из-за большого депозитного портфеля.

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Александр Мясищев
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