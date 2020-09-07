Совет финансовой стабильности одобрил вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов

Государственный Ощадбанк войдет в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1 января 2021 года. Такое решение принял Совет по финансовой стабильности, сообщает пресс-центр Национального банка.

Для Ощадбанка разработают соответствующее законодательство и переходный период до 31 декабря 2023 года. В НБУ пояснили, что это связано с необходимостью выплатить значительные взносы в Фонд из-за большого депозитного портфеля.

В НБУ считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Ощадбанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.

Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года. В июне замглавы НБУ Катерина Рожкова сообщила, что вхождение Ощадбанка в ФГВФЛ откладывается.

Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, т.е. 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 000 грн.

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Александр Мясищев

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