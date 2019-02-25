Baring Vostok попросил Путина взять дело своих топов под контроль

Инвестиционный фонд Baring Vostok 25 февраля обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль дело своих топ-менеджеров. Письмо опубликовано на сайте фонда.

Авторы обращения попросили Путина обеспечить всестороннее, независимое и объективное расследование. По их мнению, арест фигурантов дела противоречит законодательству РФ.

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В Baring Vostok отмечают, что уголовное преследование началось на фоне корпоративного спора между представителями инвестфонда с одной стороны и акционерами банка Восточный с другой.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, на прошлой неделе во время закрытого заседания Путин заявил, что подозрения следствия о хищении руководством инвестфонда 2,5 миллиарда рублей (около миллиарда гривень) нельзя игнорировать. При этом он сообщил, что не давал одобрения на арест основателя фонда Майкла Калви.

Официальной реакции от российского президента пока нет.

Майкл Калви - основатель и старший партнер Baring Vostok - был задержан в Москве 15 февраля. По данным СМИ, 21 февраля ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ФСБ подозревает Калви в хищении 2,5 млрд рублей у банка Восточный.

Вместе с ним по делу Baring Vostok проходят партнер инвестфонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший председатель правления банка Восточный Алексей Кордичев и гендиректор НАО Первое коллекторское бюро (ПКБ) Максим Владимиров.

Майкл Калви является гражданином США.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, Вкусвилл, Etalon Group, Gett, ЭР-Телеком, Новомет, банк Восточный и других.